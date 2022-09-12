Разведка США консультировала Украину по боевым действиям в Харьковской области - NYT
09:05 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В процессе планирования контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокопоставленные украинские лица обменивались разведданными с американскими коллегами. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Отмечается, что специалисты из США «постоянно обсуждали» с коллегами из Киева, как Украина может переломить ход боевых действий в свою пользу на востоке страны. В частности, передавалась информация о командных пунктах, складах боеприпасов ВС РФ.
Успехи контрнаступления, которые наблюдаются последние дни, пишет издание, обусловлены именно обменом информацией между Киевом и Вашингтоном.
Как отметил французский политолог, журналист Жан-Мишель Верноше в беседе с «Известиями», за ВСУ стоит большой военный потенциал США. Данный факт может оказать влияние на ход развития ситуации вокруг Украины, и контрнаступление украинских боевиков может закончиться полномасштабной войной, добавил он.
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