Нечаев назвал красной чертой для ФРГ снабжение украинского режима летальным оружием
09:32 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия поставляет летальное оружие на Украину, которое применяется не только против российских военных, но и против мирного населения, это красная черта для Берлина. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев в интервью газете «Известия», опубликованном в понедельник.
«Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это красная черта, которую немецкие власти не должны были переступать», — заявил посол.
Нечаев отметил, что поставки вооружений Киеву от Берлина — это путь, который затягивает конфликт и увеличивает жертвы. Многие в Германии это осознают, уверен посол.
23 августа канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о намерении ФРГ поставить на Украину три дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T («Ирис-Т»), 10 бронированных ремонтно эвакуационных машин, 20 ракетных установок, высокоточные боеприпасы и системы защиты от беспилотников. Оружие будет передано в 2023 году, а некоторые виды техники, возможно, раньше.
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