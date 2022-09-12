Глав 11 регионов выбрали в РФ

09:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России выбрали глав 11 регионов. Такие данные приводит ЦИК. В Бурятии победил действующий глава региона Алексей Цыденов. Он набрал 86,23% голосов. Во Владимирской области 83,68% голосов получил врио губернатора Александр Авдеев. Действующий глава Калининградской области Антон Алиханов заручился поддержкой 80,21% избирателей.

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков победил с 69,15% голосов. Глава Новгородской области Андрей Никитин набрал 77,03%. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков победил на выборах главы региона с 84,55% голосов.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выиграл выборы, набрав 65,78% голосов.

В Тамбовской области победил врио главы региона Максим Егоров, набравший 84,95% голосов. Врио губернатора Томской области Владимир Мазур получил 84,94% голосов. В Удмуртии победил действующий глава региона Александр Бречалов — 64,37%. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев победил на выборах главы региона с 82,31%.

Кроме того, согласно промежуточным данным ЦИК, в Саратовской области побеждает врио губернатора Роман Бусаргин, в Кировской области — врио главы региона Александр Соколов, в Марий Эл — врио губернатора Юрий Зайцев. Говорит Москва