Кадыров сообщил о возвращении в зону СВО элитных спецподразделений из Чечни
11:00 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Элитные подразделения из Чеченской Республики во главе с Адамом Делимхановым после предоставленного отдыха вернулись в зону специальной военной операции (СВО — прим. ТАСС) на Украине. Об этом в своем телеграм-канале в понедельник сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Дорогой брат, Герой России, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов во главе подразделений из Чеченской Республики приступил к выполнению задач специальной военной операции на территории Украины и ДНР», — написал он.
Он добавил, что ранее, после освобождения Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов, элитные бойцы отправились на предоставленный отдых, а теперь вернулись на передовую.
«Ранее я всегда говорил вам ждать хороших новостей, и после моих слов вы их всегда получали. Вот и сейчас, наберитесь терпения и ждите отличных результатов с передовой от наших бойцов. Они обязательно будут!» — заключил Кадыров.
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