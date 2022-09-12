ЗАЭС может быть перезапущена, когда получится отодвинуть линию соприкосновения

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запорожская АЭС может быть перезапущена, когда получится восстановить ЛЭП и отодвинуть линию соприкосновения от станции, сказал ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Надеемся, что удастся перезапустить после отодвижения линии боевого соприкосновения и ремонта линии электропередачи», — отметил он.