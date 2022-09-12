Более 100 млрд рублей направят на дополнительную поддержку отраслей

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские власти направят более 100 млрд рублей на поддержку приоритетных отраслей на фоне санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями в понедельник.

«Правительство продолжает принимать решения по поддержке предприятий и наших граждан в условиях внешних ограничений, — сказал он. — Президент обращал особое внимание на необходимость помогать отраслям преодолевать трудности. Мы подробно обсуждали на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики, какие направления нуждаются в дополнительном внимании. Направим на эти цели более 100 млрд рублей».