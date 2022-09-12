Более 100 млрд рублей направят на дополнительную поддержку отраслей
11:32 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские власти направят более 100 млрд рублей на поддержку приоритетных отраслей на фоне санкций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями в понедельник.
«Правительство продолжает принимать решения по поддержке предприятий и наших граждан в условиях внешних ограничений, — сказал он. — Президент обращал особое внимание на необходимость помогать отраслям преодолевать трудности. Мы подробно обсуждали на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики, какие направления нуждаются в дополнительном внимании. Направим на эти цели более 100 млрд рублей».
НОВОСТИ
- 12:32 12.09.2022
- 53% немцев готовы терпеть высокие цены на энергию из-за санкций против РФ — опрос
- 12:20 12.09.2022
- В Москве выявили 5 133 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 12.09.2022
- На севере Харьковской области украинские силовики начали проводить репрессии — глава ВГА
- 12:00 12.09.2022
- В России за сутки выявили 46 488 случаев заражения коронавирусом
- 11:25 12.09.2022
- В Москве и Санкт-Петербурге вспомнили Ахмад Шаха Масуда
- 11:20 12.09.2022
- ЗАЭС может быть перезапущена, когда получится отодвинуть линию соприкосновения
- 11:05 12.09.2022
- Россия в будущем может потребовать тотальной капитуляции киевского режима — Медведев
- 11:00 12.09.2022
- Кадыров сообщил о возвращении в зону СВО элитных спецподразделений из Чечни
- 10:32 12.09.2022
- Император Японии призвал активнее рассказывать молодежи об ужасах Второй мировой войны
- 10:30 12.09.2022
- Итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать