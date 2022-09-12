В Москве и Санкт-Петербурге вспомнили Ахмад Шаха Масуда
11:25 12.09.2022 Источник: НГ-Online
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Фото предоставлено Султаном Ахмадом Шойабом
«Подобные мемориальные мероприятия проводятся в России и других странах, где проживают выходцы из Афганистана, ежегодно 9-11 сентября. В этом году они были организованы сторонниками сообщества друзей Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА) в России и странах СНГ и прошли под девизом Ахмад Шаха Масуда «Сопротивление продолжается, с нами или без нас!», - рассказал «НГ» политический активист ФНСА, политолог Султан Ахмад Шойаб.
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Фото предоставлено Султаном Ахмадом Шойабом
Андрей Серенко
*от "Талибан" (организация запрещена в РФ).
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Фото предоставлено Султаном Ахмадом Шойабом
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