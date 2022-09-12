В Москве и Санкт-Петербурге вспомнили Ахмад Шаха Масуда

11:25 Источник: НГ-Online

Фото предоставлено Султаном Ахмадом Шойабом



Активисты афганских общин Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других российских городов провели памятные мероприятия в честь лидера антиталибского* «Северного альянса» Ахмад Шаха Масуда, убитого 9 сентября 2001 года террористами «Аль-Каиды» (организация запрещена в РФ).

«Подобные мемориальные мероприятия проводятся в России и других странах, где проживают выходцы из Афганистана, ежегодно 9-11 сентября. В этом году они были организованы сторонниками сообщества друзей Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА) в России и странах СНГ и прошли под девизом Ахмад Шаха Масуда «Сопротивление продолжается, с нами или без нас!», - рассказал «НГ» политический активист ФНСА, политолог Султан Ахмад Шойаб.

Фото предоставлено Султаном Ахмадом Шойабом



По словам Султана Ахмада Шойаба, в памятном собрании в Санкт-Петербурге приняли участие около 100 человек, примерно столько же в Москве: «Все они, а это уважаемые и авторитетные люди афганской общины, выразили поддержку нынешнему антиталибскому Сопротивлению в Афганистане, которым руководит сын Ахмад Шаха Масуда, и которое стремится избавить не только Афганистан, но и регион в целом от угрозы терроризма и религиозного фундаментализма».

Андрей Серенко

*от "Талибан" (организация запрещена в РФ).







Фото предоставлено Султаном Ахмадом Шойабом





