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В Москве выявили 5 133 случая заражения коронавирусом за сутки

12:20 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 5 133 против 6 856 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 102 668 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 28 против 29 днем ранее, до 45 525. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 3 737, до 2 872 228.

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