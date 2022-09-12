53% немцев готовы терпеть высокие цены на энергию из-за санкций против РФ — опрос
12:32 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство граждан Германии заявили, что готовы мириться с ростом цен на энергию, вызванным санкциями против России. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения Civey («Сиви») для газеты «Аугсбургер альгемайне».
Более половины респондентов (53%) ответили, что готовы пойти на какие-либо лишения в повседневной жизни, если это необходимо для поддержания антироссийских санкций. Противоположной позиции придерживаются 42% опрошенных. Еще 5% затруднились дать ответ.
Опрос проводился с 7 по 9 сентября 2022 года, в нем приняли участие 5 006 человек. Погрешность составляет 2,5%.
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