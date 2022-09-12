Экс-глава СБУ в Харьковской области обвинен в госизмене — Генпрокуратура Украины

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвинение в государственной измене и самовольном оставлении места службы, совершенном в условиях военного положения, предъявлено бывшему начальнику управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области. Об этом в понедельник сообщил Офис генерального прокурора Украины.

«Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора на основании постановления следственного судьи задержан бывший начальник управления Службы безопасности Украины в Харьковской области. Ему сообщено о подозрении в государственной измене и самовольном оставлении места службы, совершенном в условиях военного положения (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 407 УК Украины)», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В сообщении утверждается, что, «по данным следствия, 24 февраля 2022 года подозреваемый по собственной инициативе начал работать в ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины», «не обеспечил выполнение функций и задач, возложенных на УСБУ в области, и совершил многоэтапные действия, направленные на отстранение председателя Харьковской областной военной администрации от исполнения обязанностей». По данным генпрокуратуры, экс-начальник управления СБУ также «самовольно покинул место службы и незаконно находился за пределами Харьковской области», устранился от выполнения боевых распоряжений командующего и не организовал контрразведывательную и контрдиверсионную деятельность УСБУ в Харьковской области. «Он также не обеспечил участие подразделения в обороне города Харькова в составе сил группировки войск „Харьков“, — говорится в сообщении.

В воскресенье украинские СМИ сообщили о задержании на западе Украины бывшего начальника управления СБУ по Харьковской области Романа Дудина. Президент Владимир Зеленский уволил Дудина с должности после поездки в Харьковскую область 29 мая. Тогда глава государства сказал, что чиновник «не работал на защиту города, а думал только о себе лично», и добавил, что «мотивы Дудина выяснят сотрудники правоохранительных органов». 30 мая Дудин обратился к Зеленскому с требованием опровергнуть это заявление и принести извинения, заявив, что готов ответить на все вопросы с помощью полиграфа.