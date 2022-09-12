Инфляция в Дании достигла максимума с 1983 года

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень инфляции в Дании достиг по итогам августа 8,9% в годовом выражении. Об этом сообщило в понедельник Управление статистики Дании.

Это максимальный показатель с 1983 года. Тогда скачок по сравнению с 1982 г. превысил 13%.

В стране дорожают продукты питания, электроэнергия, газ. Цены на продовольствие и безалкогольные напитки возросли по сравнению с прошлым августом на 15,9%.

По словам главного экономиста банка Arbejdernes Landsbank («Арбейдернес Ландсбанк») Еппе Юула Борре, сейчас все труднее и труднее предсказывать дальнейшее развитие, но, скорее всего, рост цен будет продолжаться. «Цены на электроэнергию скачут и в настоящий момент определяют направление инфляции», — отметил эксперт в своем анализе.