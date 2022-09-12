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Министр обороны ФРГ заявила о планах властей Германии больше тратить на оборону

13:20 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО является для Германии столпом безопасности и что в рамках распределения финансовой нагрузки в альянсе Берлин намерен больше тратить на оборону. С таким утверждением она выступила в понедельник, выступая с программной речью в Берлине на мероприятии Германского общества внешней политики (DGAP).

«НАТО остается основой нашей безопасности. Мы должны этот альянс поддерживать, укреплять и ценить. И мы, европейцы, должны в НАТО стать еще сильнее, если сами хотим чувствовать себя в большей безопасности и показать Америке, что являемся активными союзниками, которые понимают свои обязательства», — заявила Ламбрехт.

«Мы (Германия — прим. ТАСС) впредь будем вынуждены тратить больше на оборону», — сказала она, напомнив о приверженности Берлина увеличить военные расходы до 2% от ВВП. «Германия готова снять нагрузку с Америки в Европе и тем самым внести важный вклад в справедливое распределение расходов», — заверила министр обороны ФРГ.

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