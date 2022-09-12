Министр обороны ФРГ заявила о планах властей Германии больше тратить на оборону
13:20 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО является для Германии столпом безопасности и что в рамках распределения финансовой нагрузки в альянсе Берлин намерен больше тратить на оборону. С таким утверждением она выступила в понедельник, выступая с программной речью в Берлине на мероприятии Германского общества внешней политики (DGAP).
«НАТО остается основой нашей безопасности. Мы должны этот альянс поддерживать, укреплять и ценить. И мы, европейцы, должны в НАТО стать еще сильнее, если сами хотим чувствовать себя в большей безопасности и показать Америке, что являемся активными союзниками, которые понимают свои обязательства», — заявила Ламбрехт.
«Мы (Германия — прим. ТАСС) впредь будем вынуждены тратить больше на оборону», — сказала она, напомнив о приверженности Берлина увеличить военные расходы до 2% от ВВП. «Германия готова снять нагрузку с Америки в Европе и тем самым внести важный вклад в справедливое распределение расходов», — заверила министр обороны ФРГ.
Новости
- 14:00 12.09.2022
- Посол Украины в Казахстане находится в отпуске — казахстанский МИД
- 13:32 12.09.2022
- Путин получал доклады о перегруппировке ВС РФ в Харьковской области — Песков
- 13:05 12.09.2022
- Инфляция в Дании достигла максимума с 1983 года
- 13:00 12.09.2022
- Экс-глава СБУ в Харьковской области обвинен в госизмене — Генпрокуратура Украины
- 12:58 12.09.2022
- Эксперт: Высокие результаты ЕР говорят о поддержке москвичами Собянина
- 12:32 12.09.2022
- 53% немцев готовы терпеть высокие цены на энергию из-за санкций против РФ — опрос
- 12:20 12.09.2022
- В Москве выявили 5 133 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 12.09.2022
- На севере Харьковской области украинские силовики начали проводить репрессии — глава ВГА
- 12:00 12.09.2022
- В России за сутки выявили 46 488 случаев заражения коронавирусом
- 11:32 12.09.2022
- Более 100 млрд рублей направят на дополнительную поддержку отраслей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать