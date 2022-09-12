Посол Украины в Казахстане находится в отпуске — казахстанский МИД
14:00 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский находится в отпуске, казахстанская сторона не предъявляла ему требований о выдворении. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Ранее источник ТАСС, знакомый с ситуацией, сообщил, что посол Украины в Казахстане по требованию казахстанской стороны покинул республику и вылетел в Варшаву.
«Посол Украины сейчас находится в отпуске. Требований о выдворении казахстанские власти ему не выдвигали. Вполне возможно, что он сейчас консультируется со своим руководством о дальнейшей своей карьере», — сказал он.
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