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Посол Украины в Казахстане находится в отпуске — казахстанский МИД

14:00 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский находится в отпуске, казахстанская сторона не предъявляла ему требований о выдворении. Об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Ранее источник ТАСС, знакомый с ситуацией, сообщил, что посол Украины в Казахстане по требованию казахстанской стороны покинул республику и вылетел в Варшаву.

«Посол Украины сейчас находится в отпуске. Требований о выдворении казахстанские власти ему не выдвигали. Вполне возможно, что он сейчас консультируется со своим руководством о дальнейшей своей карьере», — сказал он.

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