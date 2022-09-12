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НОВОСТИ

РФ не предлагала Индии скидку на нефть за неприсоединение к решению о потолке цен — Песков

14:12 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения, что Москва якобы предложила Нью-Дели поставки нефти по более низким ценам за отказ Индии от присоединения к инициативе Группы семи об установлении потолка цен на российские энергоносители.

«Нет, эта информация не соответствует действительности», — сказал представитель Кремля в понедельник в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие публикации.

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