РФ не предлагала Индии скидку на нефть за неприсоединение к решению о потолке цен — Песков
14:12 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг утверждения, что Москва якобы предложила Нью-Дели поставки нефти по более низким ценам за отказ Индии от присоединения к инициативе Группы семи об установлении потолка цен на российские энергоносители.
«Нет, эта информация не соответствует действительности», — сказал представитель Кремля в понедельник в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие публикации.
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