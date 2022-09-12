Речь об отводе российских войск с территории ЗАЭС в настоящее время не идет — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь об отводе российских войск с территории Запорожской АЭС (ЗАЭС) сейчас не ведется. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в понедельник.

«Сейчас не идет речь об отводе войск. Сейчас идет речь о главном — вынудить украинскую сторону прекратить варварские обстрелы объектов на территории станции, что чревато очень печальными и катастрофическими последствиями», — сказал представитель Кремля.