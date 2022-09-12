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Действия недружественных стран против России импульсивны и непредсказуемы — Путин

15:00 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что действия недружественных стран Запада против России непрофессиональны, импульсивны и непредсказуемы. Такую оценку ситуации глава государства дал в понедельник на совещании по экономическим вопросам.

«Мы видим, что действия наших, так мягко говоря, недоброжелателей во многом непредсказуемы и в последнее время импульсивны. Они явно непрофессиональны, а от этого и импульсивны, а значит, тем более мы должны работать в своей логике, удерживать инициативу», — подчеркнул Путин.

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