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Поставленное ФРГ Киеву оружие позволяет изменить ситуацию в Донбассе - Шольц

16:00 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что поставленное Берлином Киеву оружие позволяет изменить ситуацию в боях на востоке Украины. С таким заявлением он выступил в понедельник в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

«Мы поставили очень эффективное оружие, которое как раз сейчас играет решающую роль в нынешних боях», — заявил Шольц. «То, что мы поставили, — зенитные самоходные установки Gepard [„Гепард“], Panzerhaubitze 2000 [„Панцерхаубитце-2000“], реактивные системы залпового огня Mars [„Марс“] — это в действительности вооружения, которые способствуют тому, что сейчас в боях на востоке страны стало возможным изменить ситуацию к тому, как мы ее сейчас видим», — утверждал канцлер.

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