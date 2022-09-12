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НОВОСТИ

Нужно сформировать все условия для дальнейшей структурной перестройки экономики — Путин

16:12 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил сформировать необходимые условия для продолжения структурной перестройки российской экономики.

Открывая в понедельник совещание по экономическим вопросам, глава государства отметил, что при обсуждении бюджетных проектировок на следующие три года безусловными приоритетами должны быть нацеленность на развитие и на реализацию национальных проектов в интересах граждан.

«При этом нам необходимо сформировать все условия для структурной перестройки экономики, ну или, так скажем, для дальнейшей структурной перестройки, в том числе реализации крупных технологичных проектов, роста экономической активности и развития инфраструктуры в российских регионах, создания новых рабочих мест», — сказал президент.

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