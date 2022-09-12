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Более 10 тыс. бойцов из Чечни переброшены на донбасское направление — командир «Ахмата»

16:32 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резервные группы бойцов из Чеченской Республики — более 10 тыс. человек — переброшены в зону боевых действий на донбасском направлении, заявил в понедельник в эфире телеканала «Россия-1» секретарь Совета безопасности Чеченской Республики, командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Точное количество противника на таком большом участке определить трудно, это несколько бригад и очень много танков перебрасывается. Резервы из Чеченской Республики тоже на все направление Донбасса уже перекинули, это сейчас <…> более 10 тыс. наших бойцов», — сказал он.

По словам Алаудинова, в направлении Соледара также ежедневно ведутся ожесточенные бои. «Противник старается со всех сторон напирать. Мы каждый день уничтожаем максимальное количество противника и его техники. Хочу отметить, что мужественность наших бойцов, бойцов второго корпуса ЛНР дает очень серьезный результат, и, я так понимаю, если посмотреть, какие серьезные силы противник перекидывает, он тоже воспринимает нас не в шутку», — добавил Алаудинов.

Ранее он сообщил о закреплении в Соледаре и уничтожении большого количества техники Вооруженных сил Украины.

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