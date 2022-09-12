В Мосгоризбиркоме озвучили окончательные результаты выборов в Москве
16:26 12.09.2022
Глава Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила об итогах голосования по выборам муниципальных депутатов. «Как распределили 1 417 мандатов. «Единая Россия» - 1 160 мандатов, «Мой район» - 134, КПРФ - 42, «Справедливая Россия» - 20, «Новые люди» - 20, ЛДПР - 11, «Яблоко» - три, «Коммунисты России» - один. Что касается самовыдвиженцев - 26», - рассказала Ольга Кириллова.
Председатель Мосгоризбиркома отмечает, что в Люблино кандидаты от «Единой России» и от ЛДПР набрали одинаковое количество голосов, и вопрос о том, кто получит мандат будет решено с помощью жеребьевки, которую проведут сегодня.
По словам Кирилловой, явка на выборы составила 33,9%, напомним, на прошлых муниципальных выборах она составляла 14%. Как считает глава Мосгоризбиркома, цифры свидетельствуют, что интерес к муниципальным выборам вырос.
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