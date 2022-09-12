Обстрелы Запорожской АЭС продолжаются — гендиректор МАГАТЭ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обстрелы Запорожской АЭС продолжаются, под угрозой находятся реакторы и территория для хранения отработанного топлива. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Есть две вещи, которые мы рассматриваем в приоритетном порядке. Первая, конечно, обстрелы, поскольку они продолжаются и оказывают прямое воздействие на реакторы и другие объекты, особенно это касается территорий, где находится отработанное топливо. Это может привести к серьезным последствиям. И вторая, которая может парализовать нормальную работу АЭС, — это обеспечение внешнего электроснабжения», — сказал он.