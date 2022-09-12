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НОВОСТИ

Цели СВО будут достигнуты вопреки санкциям и западной помощи Киеву — Патрушев

17:12 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цели российской специальной военной операции будут достигнуты, несмотря на масштабную помощь Запада украинскому режиму и беспрецедентное санкционное давление на Россию, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«В целом события вокруг Украины показывают, что США и их вассалы стремятся затянуть конфликт на Украине, наращивая поставки вооружения, военной техники, которая в дальнейшем используется против мирных граждан», — сказал Патрушев в понедельник на совещании по вопросам национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.

«Но, несмотря на масштабную помощь Запада нацистскому режиму [в Киеве] и беспрецедентное санкционное давление на Россию, цели специальной военной операции будут достигнуты», — подчеркнул Патрушев.

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