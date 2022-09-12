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Наемники расстреливают жителей Харьковской области и снимают это на камеру — глава ВГА

17:32 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наемники расстреливают жителей Харьковской области и снимают это на камеру, чтобы позднее обвинить в убийстве российских военных. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия-24».

«Ситуация сложная и тревожная еще в связи с тем, что те люди, которые смогли выбраться, очень серьезные вещи рассказывают, что происходит сейчас в Купянске и Великом Бурлуке. Похоже, наемники ездят и расстреливают людей, и все это снимается на камеру, — сказал он. — Я так понимаю, [им] надо зачистить эти города и представить, что пока были российские войска, вот так они издевались, трупы валяются на улице».

Ранее Ганчев сообщил, что 5 тыс. человек смогли эвакуироваться с территории Харьковской области в РФ за последние дни. При этом выехать с севера региона уже невозможно, и украинские силовики начали там репрессивные мероприятия.

Представитель силовых структур региона уточнил ТАСС, что порядка 2 тыс. иностранных наемников из США, Британии, Польши и других стран находятся в боевых порядках ВС Украины на территории Харьковской области.

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