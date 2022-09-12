В Харькове отключено электро- и водоснабжение
18:00 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Электро- и водоснабжение были отключены в понедельник в городе Харькове на востоке Украины, остановлена работа метро, это произошло второй раз за последние два дня. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и администрация городского метрополитена.
«Повторяется ситуация вчерашнего вечера», — написал мэр Харькова в своем телеграм-канале. «Выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение», — добавил Игорь Терехов. По его словам, энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением неполадок.
«По техническим причинам временно приостановлено движение линий харьковского метро», — говорится в сообщении администрации метрополитена Харькова на его странице в «Фейсбуке» (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в воскресенье была частично или полностью отключена электроэнергия в пяти областях Украины. Он уточнил, что обесточены были Харьковская и подконтрольная Киеву часть Донецкой области, в Запорожской, Днепропетровской, Сумской областях наблюдались частичные проблемы с питанием.
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