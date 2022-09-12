Президент Индонезии допустил возможность закупки нефти из России

18:40 Источник: Интерфакс

Президент Индонезии Джоко Видодо допустил возможность закупки нефти из России, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на внутреннем рынке, пишет в понедельник газета Financial Times.

"Мы всегда рассматриваем все варианты. Если есть страна, и она дает лучшую цену, то конечно", - заявил Видодо газете в ответ на вопрос о возможности закупки Индонезией российской нефти.