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Президент Индонезии допустил возможность закупки нефти из России

18:40 12.09.2022 Источник: Интерфакс

Президент Индонезии Джоко Видодо допустил возможность закупки нефти из России, чтобы сдержать рост цен на энергоносители на внутреннем рынке, пишет в понедельник газета Financial Times.

"Мы всегда рассматриваем все варианты. Если есть страна, и она дает лучшую цену, то конечно", - заявил Видодо газете в ответ на вопрос о возможности закупки Индонезией российской нефти.

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