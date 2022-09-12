Патриарх Кирилл заявил, что Россия несет крест независимости, и призвал молиться за военачальников
15:30 12.09.2022 Источник: Интерфакс
В день памяти святого Даниила, младшего сына Александра Невского и первого из московских князей, патриарх Кирилл заявил, что Россия играет особую роль в мировой истории, и сегодня эта особая миссия вновь на нее возложена.
"У России особый исторический путь, и когда все благополучно, спокойно, мы как-то мало об этом задумываемся, а вот когда наступают времена тревожные, начинаешь особенно сознавать всемирную, судьбоносную миссию Руси. Так было в древности, так, похоже, и сегодня – вновь возвращается эта особая миссия и возлагается на плечи нашего народа", - сказал патриарх в понедельник после литургии в Свято-Даниловом монастыре Москвы.
Предстоятель Церкви отметил, что Россия – это по-настоящему независимое государство, таких "на одной руке только перечислить можно". "Это великая привилегия, но это и огромный крест, потому что всегда находятся те, кто хотел бы ввести в орбиту своего влияния такую богатую, сильную страну, как Россия", - считает патриарх Кирилл.
По его мнению, во многом этот суверенитет, если взглянуть на историю, определялся силой духа русских людей, силой духовного влияния Церкви на Отечество.
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