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Один человек погиб, четверо пострадали при обстреле Белгородской области — губернатор

19:20 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданка Украины погибла при обстреле села Логачевка Белгородской области, четыре человека пострадали. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По ситуации в Логачевке. К сожалению, не обошлось без жертв — погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены 4 пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них — граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки», — написал Гладков.

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