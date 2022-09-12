Один человек погиб, четверо пострадали при обстреле Белгородской области — губернатор

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданка Украины погибла при обстреле села Логачевка Белгородской области, четыре человека пострадали. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По ситуации в Логачевке. К сожалению, не обошлось без жертв — погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены 4 пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них — граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки», — написал Гладков.