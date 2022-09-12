Один человек погиб, четверо пострадали при обстреле Белгородской области — губернатор
19:20 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гражданка Украины погибла при обстреле села Логачевка Белгородской области, четыре человека пострадали. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По ситуации в Логачевке. К сожалению, не обошлось без жертв — погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Также в Валуйскую ЦРБ доставлены 4 пострадавших с ранениями средней степени тяжести. Трое из них — граждане Украины, один мужчина — житель Логачевки», — написал Гладков.
НОВОСТИ
- 20:00 12.09.2022
- Врач выступила против выхаживания 500-граммовых младенцев
- 18:40 12.09.2022
- Президент Индонезии допустил возможность закупки нефти из России
- 18:00 12.09.2022
- В Харькове отключено электро- и водоснабжение
- 17:32 12.09.2022
- Наемники расстреливают жителей Харьковской области и снимают это на камеру — глава ВГА
- 17:12 12.09.2022
- Цели СВО будут достигнуты вопреки санкциям и западной помощи Киеву — Патрушев
- 17:00 12.09.2022
- Обстрелы Запорожской АЭС продолжаются — гендиректор МАГАТЭ
- 16:32 12.09.2022
- Более 10 тыс. бойцов из Чечни переброшены на донбасское направление — командир «Ахмата»
- 16:26 12.09.2022
- В Мосгоризбиркоме озвучили окончательные результаты выборов в Москве
- 16:12 12.09.2022
- Нужно сформировать все условия для дальнейшей структурной перестройки экономики — Путин
- 16:00 12.09.2022
- Поставленное ФРГ Киеву оружие позволяет изменить ситуацию в Донбассе - Шольц
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать