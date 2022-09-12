Врач выступила против выхаживания 500-граммовых младенцев

20:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Ректор ВШОУЗ выступила против выхаживания 500-граммовых младенцев в России. Большинство из них впоследствии страдают тяжёлыми заболеваниями всю жизнь.

Ситуация в нашей стране с недоношенными детьми доведена до абсурда, её нужно менять. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.

«Это наша ошибка в системе здравоохранения. Мы погнались за мировой модой, я считаю, дошли до абсурда в выхаживании младенцев 500-граммовых. Потому что многие из них затем страдают тяжёлыми заболеваниями, в том числе расстройствами зрения, когнитивными расстройствами. У этих детей очень тяжёлое здоровье. В результате того, что мы выхаживаем так называемых глубоко недоношенных детей, вдобавок врачей сегодня судим. У нас растёт целое поколение детей, которые будут страдать тяжёлыми заболеваниями».

Улумбекова призвала обратить внимание на опыт американских врачей, которые рассказывают родителям о малых шансах на жизнь у младенцев весом ниже 500 граммов и больших рисках патологий при их выхаживании.

Доктор медицинских наук назвала приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белых ошибочным, ранее их обвинили в убийстве недоношенного младенца. Она выразила уверенность, что прецедент повлияет в негативном ключе на работу медиков в России. Теперь врачи будут бояться отойти от протокола, не будут ориентированы на индивидуальный подход, от чего пострадают сами пациенты. К тому же последует отток людей из этой отрасли, которая и сейчас испытывает дефицит в специалистах, заключила Улумбекова.

Мосгорсуд дал ранее Элине Сушкевич 9 лет, Елене Белой — 9,5 лет общего режима. Им также запрещено заниматься медицинской деятельностью.

Согласно материалам дела, чтобы не портить статистику учреждения, неонатолог Элина Сушкевич ввела недоношенному ребёнку сульфат магния, доза которого оказалась летальной. За врача и её начальницу Елену Белую вступилось сообщество неонатологов, профсоюз работников здравоохранения Москвы и глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Они поясняли, что вероятность выживания детей на таком сроке не превышает 10%. В 2020 году присяжные оправдали подсудимых, однако решение было отменено и отправлено на пересмотр в Москву.