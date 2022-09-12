Сербы выступают против вступления в ЕС из-за лицемерной позиции Запада по Украине — Вучич

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавляющее большинство граждан Сербии выступает против вступления в Евросоюз. Одной из причин такой позиции сербов является лицемерный подход Запада к событиям на Украине, заявил президент Сербии Александар Вучич журналистам после заседания саммита Брдо-Бриони. Трансляцию пресс-конференции ведет агентство Танюг.

«В регионе [в связи с ЕС] различные ожидания. Я представляю страну, которая находится на европейском пути, не откажется от него, но в которой ЕС наименее популярна. Если бы сегодня был референдум в Сербии о вступлении в ЕС, граждане Сербии бы сказали „нет“. Надеюсь, нам удастся это изменить в предстоящие месяцы и годы», — сказал он.

«Это по разным причинам, одна из таких причин та, что сейчас все только и говорят о территориальной целостности Сербии, а когда вопрос о территориальной целостности Сербии, то они (представители ЕС — прим. ТАСС) ее растоптали. Люди в Сербии это лицемерие не могут принять, сейчас в Сербии ясное и недвусмысленное большинство против вступления в ЕС», — отметил сербский лидер.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином, а также развитие связей с Вашингтоном. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие военно-политические блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе, Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий: признании независимости Косова и прекращении дружественных отношений с Россией. В последние годы со стороны Запада также все чаще слышатся упреки в адрес Сербии за активное сотрудничество с Китаем.

В последнее время поддержка курса на присоединение к ЕС снижается. Как отметил Вучич в интервью немецкой газете «Хандельсблат», если бы завтра был проведен референдум по вопросу вступления Сербии в ЕС, то 44% жителей проголосовали бы против и лишь 35% — за.