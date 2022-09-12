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ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС и переправ — Рогов

21:20 12.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС и переправ, идет переброска артиллерийских установок, в том числе гаубиц М777 и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил в понедельник председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Рогова, ВСУ готовят «большое наступление в районе атомной станции, переправ и чуть-чуть восточнее». «Идет переброска большого количества тяжелых орудий, М777, РСЗО HIMARS и так далее», — сказал он.

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