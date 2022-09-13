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МИД Азербайджана заявил о жертвах в рядах ВС в результате обострения на границе с Арменией

09:05 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что в результате обострения на азербайджано-армянской границе есть жертвы в рядах азербайджанских ВС.

«Начиная с ночи 12 сентября 2022 года подразделениями ВС Армении были совершены широкомасштабные диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. По информации, предоставленной Министерством обороны Азербайджанской Республики, диверсионные группы Вооруженных сил Армении осуществили минирование участков между позициями частей азербайджанской армии и дорогами снабжения в разных направлениях, используя гористый рельеф местности и существующие долинные провалы в темное время суток. Кроме того, Вооруженные силы Армении вели интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах из различных видов оружия, в том числе из минометов», — говорится в сообщении МИД Азербайджана, опубликованном на официальном сайте во вторник.

«В результате есть жертвы среди личного состава наших вооруженных сил, повреждения военной инфраструктуры», — отмечается в нем.

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