Покушение на ректора вуза совершено в Херсоне, погиб ее охранник

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Покушение на ректора госуниверситета Татьяну Томилину произошло в понедельник в Херсоне, погиб ее охранник, сообщил ТАСС представитель властных структур региона.

«Да, погиб, — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли совершено покушение и погиб охранник. — Татьяна жива, находится в больнице».