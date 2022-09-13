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НОВОСТИ

Система ПВО с ночи минимум пять раз сработала в Новой Каховке

09:32 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) во вторник с ночи сработала в Новой Каховке Херсонской области минимум пять раз, следует из сообщений в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города.

«В 01:20 в Новой Каховке зазвучала сирена воздушной тревоги. Первая. Работает ПВО. Более 15 воздушных взрывов. <…> 07:06 — над Новой Каховкой опять звучит сирена „воздушной тревоги“. Третья <…> Работает ПВО», — говорится в сообщениях. Также ПВО срабатывала в 01:34, 02:06 и 02:15.

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