Система ПВО с ночи минимум пять раз сработала в Новой Каховке
09:32 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) во вторник с ночи сработала в Новой Каховке Херсонской области минимум пять раз, следует из сообщений в Telegram-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города.
«В 01:20 в Новой Каховке зазвучала сирена воздушной тревоги. Первая. Работает ПВО. Более 15 воздушных взрывов. <…> 07:06 — над Новой Каховкой опять звучит сирена „воздушной тревоги“. Третья <…> Работает ПВО», — говорится в сообщениях. Также ПВО срабатывала в 01:34, 02:06 и 02:15.
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