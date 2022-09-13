Концентрация военной техники ВСУ фиксируется вдоль всей линии соприкосновения на Запорожье
10:05 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Концентрация военной техники Вооруженных сил Украины замечена вдоль всей линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области.
Об этом сообщил в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Как сообщают мои земляки-запорожцы, фиксируется концентрация вражеской техники практически вдоль всей Запорожской ЛБС по линии Степногорск - Новояковлевка - Орехов - Гуляй Поле - Вольное Поле. Передвижение пар орудий М-777 и машин РСЗО к ЛБС замечены сразу на нескольких направлениях", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
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