Концентрация военной техники ВСУ фиксируется вдоль всей линии соприкосновения на Запорожье

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Концентрация военной техники Вооруженных сил Украины замечена вдоль всей линии боевого соприкосновения (ЛБС) в Запорожской области.

Об этом сообщил в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Как сообщают мои земляки-запорожцы, фиксируется концентрация вражеской техники практически вдоль всей Запорожской ЛБС по линии Степногорск - Новояковлевка - Орехов - Гуляй Поле - Вольное Поле. Передвижение пар орудий М-777 и машин РСЗО к ЛБС замечены сразу на нескольких направлениях", - написал Рогов в своем Telegram-канале.