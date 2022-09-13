Анкара потребовала от Киева объяснить антитурецкую кампанию

10:20 Источник: Lenta.ru

Анкара запросила у Киева разъяснения в связи с начавшейся на Украине агитационной кампанией против турецких бизнесменов и банков. Об этом пишет газета Aydınlık.

Aydınlık пишет, что на Украине началась агитация за введение санкций против турецких бизнесменов и банков из-за отказа Анкары поддержать антироссийские санкции Запада. Так, в черный список, формируемый Министерством иностранных дел Украины, попали руководители турецких Ziraat Bankasi, İş Bank и Credit Europe Bank. При этом Турция остается одной из немногих стран, которая может вести переговоры как с Украиной, так и с Россией. Lenta.Ru