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НОВОСТИ

Анкара потребовала от Киева объяснить антитурецкую кампанию

10:20 13.09.2022 Источник: Lenta.ru

Анкара запросила у Киева разъяснения в связи с начавшейся на Украине агитационной кампанией против турецких бизнесменов и банков. Об этом пишет газета Aydınlık.

Aydınlık пишет, что на Украине началась агитация за введение санкций против турецких бизнесменов и банков из-за отказа Анкары поддержать антироссийские санкции Запада. Так, в черный список, формируемый Министерством иностранных дел Украины, попали руководители турецких Ziraat Bankasi, İş Bank и Credit Europe Bank. При этом Турция остается одной из немногих стран, которая может вести переговоры как с Украиной, так и с Россией.  Lenta.Ru

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