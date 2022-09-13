Анкара потребовала от Киева объяснить антитурецкую кампанию
10:20 13.09.2022 Источник: Lenta.ru
Анкара запросила у Киева разъяснения в связи с начавшейся на Украине агитационной кампанией против турецких бизнесменов и банков. Об этом пишет газета Aydınlık.
Aydınlık пишет, что на Украине началась агитация за введение санкций против турецких бизнесменов и банков из-за отказа Анкары поддержать антироссийские санкции Запада. Так, в черный список, формируемый Министерством иностранных дел Украины, попали руководители турецких Ziraat Bankasi, İş Bank и Credit Europe Bank. При этом Турция остается одной из немногих стран, которая может вести переговоры как с Украиной, так и с Россией. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 11:20 13.09.2022
- Пушилин заявил, что союзные силы закрепились на окраинах Артемовска
- 11:05 13.09.2022
- Пашинян заявил, что Азербайджан атаковал границы Армении в семи направлениях
- 10:05 13.09.2022
- Концентрация военной техники ВСУ фиксируется вдоль всей линии соприкосновения на Запорожье
- 09:32 13.09.2022
- Система ПВО с ночи минимум пять раз сработала в Новой Каховке
- 21:20 12.09.2022
- ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС и переправ — Рогов
- 16:00 12.09.2022
- Поставленное ФРГ Киеву оружие позволяет изменить ситуацию в Донбассе - Шольц
- 13:32 12.09.2022
- Путин получал доклады о перегруппировке ВС РФ в Харьковской области — Песков
- 13:20 12.09.2022
- Министр обороны ФРГ заявила о планах властей Германии больше тратить на оборону
- 11:00 12.09.2022
- Кадыров сообщил о возвращении в зону СВО элитных спецподразделений из Чечни
- 14:32 09.09.2022
- Минобороны РФ перебрасывает технику на харьковское направление
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать