Российских учителей в Харьковской области не было — представитель ВГА
11:00 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российских учителей, которые преподавали по российским стандартам, в школах Харьковской области не было. Об этом ТАСС сообщил представитель военно-гражданской администрации области.
В понедельник вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в Харьковской области задержаны учителя из России, которых планируется судить по статье о нарушении законов и обычаев войны.
«Российских учителей, которых могли бы привлечь к ответственности за преподавание по российской программе, в области не было», — сказал представитель ВГА.
В то же время в ВГА области отметили, что на данный момент неизвестно, что может быть с местными учителями, которые сотрудничали с Россией и были готовы преподавать по новой методике.
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