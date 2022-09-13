Российских учителей в Харьковской области не было — представитель ВГА

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российских учителей, которые преподавали по российским стандартам, в школах Харьковской области не было. Об этом ТАСС сообщил представитель военно-гражданской администрации области.

В понедельник вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в Харьковской области задержаны учителя из России, которых планируется судить по статье о нарушении законов и обычаев войны.

«Российских учителей, которых могли бы привлечь к ответственности за преподавание по российской программе, в области не было», — сказал представитель ВГА.

В то же время в ВГА области отметили, что на данный момент неизвестно, что может быть с местными учителями, которые сотрудничали с Россией и были готовы преподавать по новой методике.