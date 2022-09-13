Пашинян заявил, что Азербайджан атаковал границы Армении в семи направлениях

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны, что Азербайджан атаковал границы Армении в семи направлениях.

«В полночь Азербайджан атаковал в четырех направлениях, потом добавились еще два-три направления», — сказал он во время экстренного заявления.