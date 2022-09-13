Пушилин заявил, что союзные силы закрепились на окраинах Артемовска

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Союзные силы закрепились на окраинах города Артемовска (переименован в Бахмут), расположенного в ДНР. Об этом во вторник заявил глава республики Денис Пушилин.

«Там, [на Артемовском направлении], ребята двигаются и двигаются хорошо. На окраинах Артемовска они закрепились», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».