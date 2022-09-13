В Харькове снова отключено электричество — издание

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Электричество отключено в Харькове, в отдельных районах города нет воды. Об этом сообщило во вторник украинское издание «Вести».

По данным издания, наблюдаются перебои со связью.

Также остановлена работа метро. «По техническим причинам приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена», — говорится в сообщении на странице пресс-службы метрополитена в «Фейсбуке» (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta («Мета»), которая признана в РФ экстремистской).

В понедельник днем мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе из-за повреждения критической инфраструктуры отключено электро- и водоснабжение. В метрополитене также заявили о временной приостановке движения. Метро возобновило работу в 16:55.