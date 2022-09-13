В России вновь зарегистрировали более 100 смертей из-за коронавируса в сутки
12:05 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число умерших из-за коронавируса в России за сутки возросло на 101 против 81 днем ранее. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Таким образом, впервые с 21 мая в стране зафиксировали больше 100 летальных исходов из-за ковида за сутки. Всего с начала пандемии, по данным штаба, умерли 385 530 заболевших.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 44 045 против 46 488 днем ранее, до 20 157 143. Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 48 187 против 35 660 днем ранее, до 19 144 853.
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