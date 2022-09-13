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НОВОСТИ

В районе Святогорска польских наемников в рядах ВС Украины больше, чем украинцев — Пушилин

12:20 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число польских наемников в рядах украинских войск под Святогорском превышает количество самих украинцев. Об этом сообщил во вторник глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Роль поляков, польских наемников — она достаточно актуальна в районе Святогорска. Это уже проверенные данные. Причем <…> в районе святогорского направления поляков больше, чем украинцев. Объективно уже так», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

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