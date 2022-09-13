0
0
73
НОВОСТИ

Вашингтон ошибается, думая что «война до последнего украинца» не коснется США — Володин

12:32 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США сильно ошибаются, полагая, что «война до последнего украинца» не коснется Вашингтона, который продолжает милитаризацию Киева и толкает его на новые преступления. Такое мнение во вторник высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Если Вашингтон, продолжая войну до последнего украинца, думает, что она его не коснется, то сильно ошибается», — отметил Володин.

Он отметил, что Белый дом, осуждая авиаудары России по критической инфраструктуре на Украине, должен задаться вопросом: «что сделал Вашингтон для прекращения обстрелов мирных граждан Донбасса, где люди живут в страхе, без воды и света более восьми лет».

«Что делает Вашингтон сейчас для прекращения ударов по Запорожской АЭС со стороны украинских формирований, грозящих ядерной катастрофой? Только продолжает милитаризировать нацистский киевский режим, толкая его на все новые преступления», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы также добавил, что необходимо понимать, что все цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае. «Киевский режим будет денацифицирован, а западная военная помощь — уничтожена», — отметил Володин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:00 13.09.2022
Замглавы МИД РФ Моргулов назначен новым послом в Китае
0
1
12:20 13.09.2022
В районе Святогорска польских наемников в рядах ВС Украины больше, чем украинцев — Пушилин
0
100
12:05 13.09.2022
В России вновь зарегистрировали более 100 смертей из-за коронавируса в сутки
0
114
12:00 13.09.2022
Кинорежиссер Жан-Люк Годар умер на 92-м году жизни — СМИ
0
117
11:32 13.09.2022
В Харькове снова отключено электричество — издание
0
189
11:20 13.09.2022
Пушилин заявил, что союзные силы закрепились на окраинах Артемовска
0
257
11:05 13.09.2022
Пашинян заявил, что Азербайджан атаковал границы Армении в семи направлениях
0
218
11:00 13.09.2022
Российских учителей в Харьковской области не было — представитель ВГА
0
195
10:32 13.09.2022
Нефтяной резерв США сократился до показателей 1984 года — Reuters
0
232
10:20 13.09.2022
Анкара потребовала от Киева объяснить антитурецкую кампанию
0
264

Возврат к списку