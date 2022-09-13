Вашингтон ошибается, думая что «война до последнего украинца» не коснется США — Володин

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США сильно ошибаются, полагая, что «война до последнего украинца» не коснется Вашингтона, который продолжает милитаризацию Киева и толкает его на новые преступления. Такое мнение во вторник высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

«Если Вашингтон, продолжая войну до последнего украинца, думает, что она его не коснется, то сильно ошибается», — отметил Володин.

Он отметил, что Белый дом, осуждая авиаудары России по критической инфраструктуре на Украине, должен задаться вопросом: «что сделал Вашингтон для прекращения обстрелов мирных граждан Донбасса, где люди живут в страхе, без воды и света более восьми лет».

«Что делает Вашингтон сейчас для прекращения ударов по Запорожской АЭС со стороны украинских формирований, грозящих ядерной катастрофой? Только продолжает милитаризировать нацистский киевский режим, толкая его на все новые преступления», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы также добавил, что необходимо понимать, что все цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае. «Киевский режим будет денацифицирован, а западная военная помощь — уничтожена», — отметил Володин.