Замглавы МИД РФ Моргулов назначен новым послом в Китае

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назначил новым послом в Китае замглавы МИД Игоря Моргулова. Соответствующий указ главы государства опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

«Назначить Моргулова Игоря Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Китайской Народной Республике», — говорится в документе.

Другим указом глава государства освободил от этой должности Андрея Денисова. Последний ранее заявил ТАСС, что вскоре завершит работу в качестве главы дипломатической миссии России в Китае. Он занимал эту должность с апреля 2013 года.