Замглавы МИД РФ Моргулов назначен новым послом в Китае
13:00 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин назначил новым послом в Китае замглавы МИД Игоря Моргулова. Соответствующий указ главы государства опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
«Назначить Моргулова Игоря Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Китайской Народной Республике», — говорится в документе.
Другим указом глава государства освободил от этой должности Андрея Денисова. Последний ранее заявил ТАСС, что вскоре завершит работу в качестве главы дипломатической миссии России в Китае. Он занимал эту должность с апреля 2013 года.
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