0
0
128
НОВОСТИ

Замглавы МИД РФ Моргулов назначен новым послом в Китае

13:00 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назначил новым послом в Китае замглавы МИД Игоря Моргулова. Соответствующий указ главы государства опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

«Назначить Моргулова Игоря Владимировича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Китайской Народной Республике», — говорится в документе.

Другим указом глава государства освободил от этой должности Андрея Денисова. Последний ранее заявил ТАСС, что вскоре завершит работу в качестве главы дипломатической миссии России в Китае. Он занимал эту должность с апреля 2013 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 13.09.2022
Украинская сторона потеряла более 800 человек за сутки, в том числе среди наемников
0
28
13:32 13.09.2022
В настоящий момент речь о мобилизации в России не идет — Песков
0
39
12:20 13.09.2022
В районе Святогорска польских наемников в рядах ВС Украины больше, чем украинцев — Пушилин
0
60
11:20 13.09.2022
Пушилин заявил, что союзные силы закрепились на окраинах Артемовска
0
74
11:05 13.09.2022
Пашинян заявил, что Азербайджан атаковал границы Армении в семи направлениях
0
77
10:05 13.09.2022
Концентрация военной техники ВСУ фиксируется вдоль всей линии соприкосновения на Запорожье
0
97
09:32 13.09.2022
Система ПВО с ночи минимум пять раз сработала в Новой Каховке
0
97
21:20 12.09.2022
ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС и переправ — Рогов
0
216
16:00 12.09.2022
Поставленное ФРГ Киеву оружие позволяет изменить ситуацию в Донбассе - Шольц
0
241
13:32 12.09.2022
Путин получал доклады о перегруппировке ВС РФ в Харьковской области — Песков
0
277

Возврат к списку