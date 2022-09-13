Никто из членов делегации РФ на сессии ГА ООН пока не получил визы — Слуцкий

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальная делегация России на 77-й сессии Генассамблеи ООН (ГА ООН), возглавляемая министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, пока не получила американские визы для того, чтобы приехать в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира всемирной организации. Об этом журналистам во вторник сообщил член делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Я вхожу в состав делегации, нас всего пять человек во главе с Сергеем Викторовичем Лавровым, которая утверждена президентом. Но никто из нас пока не получил виз», — сказал Слуцкий, заметив, что «американская сторона играет в игры и игры эти никак несопоставимы» с соглашением о размещении штаб-квартиры ООН на территории США.