Никто из членов делегации РФ на сессии ГА ООН пока не получил визы — Слуцкий
13:05 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальная делегация России на 77-й сессии Генассамблеи ООН (ГА ООН), возглавляемая министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, пока не получила американские визы для того, чтобы приехать в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира всемирной организации. Об этом журналистам во вторник сообщил член делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Я вхожу в состав делегации, нас всего пять человек во главе с Сергеем Викторовичем Лавровым, которая утверждена президентом. Но никто из нас пока не получил виз», — сказал Слуцкий, заметив, что «американская сторона играет в игры и игры эти никак несопоставимы» с соглашением о размещении штаб-квартиры ООН на территории США.
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