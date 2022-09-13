0
0
135
НОВОСТИ

Никто из членов делегации РФ на сессии ГА ООН пока не получил визы — Слуцкий

13:05 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальная делегация России на 77-й сессии Генассамблеи ООН (ГА ООН), возглавляемая министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, пока не получила американские визы для того, чтобы приехать в Нью-Йорк, где находится штаб-квартира всемирной организации. Об этом журналистам во вторник сообщил член делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Я вхожу в состав делегации, нас всего пять человек во главе с Сергеем Викторовичем Лавровым, которая утверждена президентом. Но никто из нас пока не получил виз», — сказал Слуцкий, заметив, что «американская сторона играет в игры и игры эти никак несопоставимы» с соглашением о размещении штаб-квартиры ООН на территории США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 13.09.2022
Украинская сторона потеряла более 800 человек за сутки, в том числе среди наемников
0
28
13:32 13.09.2022
В настоящий момент речь о мобилизации в России не идет — Песков
0
39
12:20 13.09.2022
В районе Святогорска польских наемников в рядах ВС Украины больше, чем украинцев — Пушилин
0
60
11:20 13.09.2022
Пушилин заявил, что союзные силы закрепились на окраинах Артемовска
0
74
11:05 13.09.2022
Пашинян заявил, что Азербайджан атаковал границы Армении в семи направлениях
0
77
10:05 13.09.2022
Концентрация военной техники ВСУ фиксируется вдоль всей линии соприкосновения на Запорожье
0
97
09:32 13.09.2022
Система ПВО с ночи минимум пять раз сработала в Новой Каховке
0
97
21:20 12.09.2022
ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС и переправ — Рогов
0
216
16:00 12.09.2022
Поставленное ФРГ Киеву оружие позволяет изменить ситуацию в Донбассе - Шольц
0
241
13:32 12.09.2022
Путин получал доклады о перегруппировке ВС РФ в Харьковской области — Песков
0
277

Возврат к списку