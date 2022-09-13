Большая часть населения Купянского района эвакуировалась в Россию — ВГА региона
13:20 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 60 тысяч жителей Купянского района Харьковской области эвакуировались, большая часть из них — на территорию России. Об этом во вторник сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Максим Губин в эфире телеканала «Россия-24».
«На территории Купянска сейчас осталось приблизительно чуть больше половины населения. Это где-то порядка 25-30 тысяч и где-то так же на территории Купянского района. Если в общей сложности взять Купянский район, у нас было порядка 120 тысяч населения, то в общей массе осталось где-то сейчас тысяч 60. Остальная часть населения эвакуировалась, основная масса эвакуировалась на территорию Российской Федерации», — сказал он.
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