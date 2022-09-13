В настоящий момент речь о мобилизации в России не идет — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Речь о мобилизации в России сейчас не идет, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В настоящий момент — нет, об этом речь не идет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, рассматривается ли властями вариант полной или частичной мобилизации в РФ.

Ранее в СМИ появились сообщения о заявлении депутата Госдумы Михаила Шеремета о том, что в России необходимо объявить мобилизацию для достижения целей специальной военной операции на Украине.