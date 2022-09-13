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НОВОСТИ

Украинская сторона потеряла более 800 человек за сутки, в том числе среди наемников

14:00 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев потерял более 800 человек, в том числе среди наемников, за сутки в результате ударов ВКС России. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными», — заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны РФ, ВКС России за сутки поразили пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, а также 115-й механизированной бригады в районе Артемовска и 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки. «Кроме того, поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также 14-й механизированной бригады в районе города Харькова», — добавил он.

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