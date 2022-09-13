Украинская сторона потеряла более 800 человек за сутки, в том числе среди наемников
14:00 13.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев потерял более 800 человек, в том числе среди наемников, за сутки в результате ударов ВКС России. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными», — заявил Конашенков.
По словам официального представителя Минобороны РФ, ВКС России за сутки поразили пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, а также 115-й механизированной бригады в районе Артемовска и 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки. «Кроме того, поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, а также 14-й механизированной бригады в районе города Харькова», — добавил он.
НОВОСТИ
- 14:00 13.09.2022
- Украинская сторона потеряла более 800 человек за сутки, в том числе среди наемников
- 13:32 13.09.2022
- В настоящий момент речь о мобилизации в России не идет — Песков
- 12:20 13.09.2022
- В районе Святогорска польских наемников в рядах ВС Украины больше, чем украинцев — Пушилин
- 11:20 13.09.2022
- Пушилин заявил, что союзные силы закрепились на окраинах Артемовска
- 11:05 13.09.2022
- Пашинян заявил, что Азербайджан атаковал границы Армении в семи направлениях
- 10:05 13.09.2022
- Концентрация военной техники ВСУ фиксируется вдоль всей линии соприкосновения на Запорожье
- 09:32 13.09.2022
- Система ПВО с ночи минимум пять раз сработала в Новой Каховке
- 21:20 12.09.2022
- ВСУ готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС и переправ — Рогов
- 16:00 12.09.2022
- Поставленное ФРГ Киеву оружие позволяет изменить ситуацию в Донбассе - Шольц
- 13:32 12.09.2022
- Путин получал доклады о перегруппировке ВС РФ в Харьковской области — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать