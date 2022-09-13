ЕС не ограничит цены на газ из РФ, но может ввести налог для энергокомпаний — Guardian

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз, скорее всего, не примет решение о введении ограничения цен на российский газ, вместо этого рассматривается вариант с введением налога на сверхприбыль нефтяных и газовых компаний. Об этом сообщает во вторник газета «Гардиан» со ссылкой на попавший в ее распоряжение проект документа Еврокомиссии.

По данным газеты, в проекте документа не упоминается введение потолка цен на российский или другой импортный газ.