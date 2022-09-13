Иностранные офицеры под Краматорском не скрываясь носят форму стран НАТО — Марочко

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные офицеры, прибытие которых в Краматорск зафиксировала разведка ЛНР, не скрываясь ходят в натовской форме. Об этом сообщил во вторник офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Наши разведорганы зафиксировали прибытие туда иностранных офицеров. Я хочу подчеркнуть, что это не инструкторы и не наемники. Это именно офицеры, поскольку у них есть степени различия, шевроны», — сказал он в эфире Первого канала.

Марочко подчеркнул, что эти люди не скрываются. «Факт того, что мы увидели офицеров в форме НАТО в Краматорске, говорит о том, что они уже сбросили все маски», — отметил он.

При этом он добавил, что по радиоперехватам давно уже фиксируется много иностранной речи, причем не только англоязычной, но и на языках стран бывшего Советского Союза, которые сейчас стали членами НАТО. «Я считаю, что говорить о том, что здесь нет боевых подразделений НАТО, неправильно. Они по сути зашли сюда еще в 2014 году, а сейчас они уже просто более открыто действуют на этой территории», — подчеркнул Марочко.