Папа Франциск прибыл в Казахстан

14:50 Источник: Интерфакс

Папа римский Франциск прибыл во вторник в столицу Казахстана, сообщила пресс-служба главы государства. "В столичном аэропорту приземлился самолет Папы Римского Франциска, который прибыл в Казахстан с государственным визитом", - говорится в сообщении. "Высокого гостя встретит глава государства Касым-Жомарт Токаев", - отметили в пресс-службе.