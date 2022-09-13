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НОВОСТИ

Папа Франциск прибыл в Казахстан

14:50 13.09.2022 Источник: Интерфакс

Папа римский Франциск прибыл во вторник в столицу Казахстана, сообщила пресс-служба главы государства. "В столичном аэропорту приземлился самолет Папы Римского Франциска, который прибыл в Казахстан с государственным визитом", - говорится в сообщении. "Высокого гостя встретит глава государства Касым-Жомарт Токаев", - отметили в пресс-службе.

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